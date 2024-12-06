Греф призвал не ждать снижения ставки ЦБ ранее второй половины 2025 года
Колоссальным вызовом для российского бизнеса в банковской сфере станет жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второй половины 2025 года.
«Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», - добавил Греф.
Ранее Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф призвал не ждать снижения ставки ЦБ ранее второй половины 2025 года
- СМИ: Производители предупредили о повышении отпускных цен на колбасу
- В Воронежской области один человек пострадал при атаке дронов ВСУ
- Советник главы ЦБ оценил вероятность снижения ключевой ставки в 2025 году
- Старовойт: У экс-главы Курской области Смирнова были проблемы в коммуникации с людьми
- Гонщик Макс Ферстаппен скоро станет отцом
- Умер физик-ядерщик, академик Евгений Велихов
- Роспотребнадзор опроверг сведения о регистрации препарата от рака «Пептид Т-1»
- Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм на французском языке
- ФАС начала проверки производителей сливочного масла из-за жалоб на рост цен
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru