Греф призвал не ждать снижения ставки ЦБ ранее второй половины 2025 года

Колоссальным вызовом для российского бизнеса в банковской сфере станет жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Банк России, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второй половины 2025 года.

«Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», - добавил Греф.

Ранее Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЭкономикаБизнесКлючевая СтавкаГерман Греф

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