Греф призвал не ждать снижения ставки ЦБ ранее второй половины 2025 года

По его словам, снижения ключевой ставки не стоит ожидать ранее второй половины 2025 года.

«Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации», - добавил Греф.

Ранее Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

