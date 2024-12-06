Греф предупредил о возможном риске стагфляции

По его словам, ситуация сложная.

«Здесь самое главное, президент сказал об этом, чтобы не только правительство, но и Центральный банк отвечали за то, чтобы нам не перегнуть ситуацию», - отметил глава Сбербанка.

Греф также добавил, что потом возвращать экономику на рельсы роста будет значительно более тяжело.

Ранее Греф призвал не ждать снижения ставки ЦБ ранее второй половины 2025 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

