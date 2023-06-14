Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России

Председатель правления Сбербанка Герман Греф поддержал идею главы ВТБ Андрея Костина о новой приватизации в России.

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Греф полагает, что передача государственных предприятий в частные руки поможет наполнить бюджет и провести структурную перестройку российской экономики. Политика сокращения неравенства и развитие инфраструктуры требует больших расходов, сказал глава Сбербанка в интервью РБК.

По его мнению, пополнить бюджет также можно через увеличение государственного долга.

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters заявил, что массовая приватизация госпредприятий в России «не пройдет», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
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