Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России

Греф полагает, что передача государственных предприятий в частные руки поможет наполнить бюджет и провести структурную перестройку российской экономики. Политика сокращения неравенства и развитие инфраструктуры требует больших расходов, сказал глава Сбербанка в интервью РБК.

По его мнению, пополнить бюджет также можно через увеличение государственного долга.

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters заявил, что массовая приватизация госпредприятий в России «не пройдет», передает «Радиоточка НСН».

