Греф поддержал инициативу о новой приватизации в России
Председатель правления Сбербанка Герман Греф поддержал идею главы ВТБ Андрея Костина о новой приватизации в России.
Греф полагает, что передача государственных предприятий в частные руки поможет наполнить бюджет и провести структурную перестройку российской экономики. Политика сокращения неравенства и развитие инфраструктуры требует больших расходов, сказал глава Сбербанка в интервью РБК.
По его мнению, пополнить бюджет также можно через увеличение государственного долга.
Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью агентству Reuters заявил, что массовая приватизация госпредприятий в России «не пройдет», передает «Радиоточка НСН».
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