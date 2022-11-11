Греф: Нынешний курс доллара никого не убивает
Текущий курс доллара никого не «убивает», экспортеры сохраняют высокую прибыль. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью журналистке Наиле Аскер-заде.
«Я не вижу, что этот курс доллара кого-то убивает. Да, экспортеры хотели бы иметь еще более высокую прибыль, чем они имеют, они хорошо зарабатывают сейчас. Но ничего страшного не происходит», — отметил Греф.
Глава Сбербанка указал, что организация проводила оценку критического курса российской валюты до 50 рублей за доллар и определила, что «нет ни одной убыточной отрасли».
Ранее Греф назвал антироссийские санкции драйвером для развития отечественных организаций, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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