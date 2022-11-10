Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний
Президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф в рамках участия в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил, что антироссийские санкции стали драйвером для развития отечественных организаций. Об этом сообщило агентство ТАСС.
По словам экономиста, под действием санкций бизнесменам приходится рассчитывать только на себя, поэтому они сами ищут возможности для дальнейшего развития.
Греф заявил, что оптимистами предпринимателей заставляют быть сложившиеся обстоятельства, в противном случае можно попасть на свалку истории. Он подчеркнул, что для любого предпринимателя и менеджера оптимизм — одно из важнейших профессиональных качеств.
Также руководитель Сбербанка добавил, что «Сбер» почти не чувствовал международную конкуренцию на отечественном финансовом рынке.
Ранее Герман Греф заявил, что чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 594 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+7 623 / сут.
- Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний
- Экс-советник главы Пентагона раскритиковал Киев за иллюзию готовности к диалогу с Москвой
- Президент Сербии признал ошибку в своём прогнозе по обороне Херсона
- Липецкая область подписала соглашение о сотрудничестве с Турцией
- СМИ: в США испугались наличия у России ядерной торпеды
- Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Некоглая на экстрадицию в Молдавию
- Фигурантом дела о госизмене стал студент из Астрахани
- Нижегородский губернатор заставил магазин снизить цены на «Доширак»
- В России приостановили продажи кукурузы после отравления людей
- Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов попал под польские санкции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru