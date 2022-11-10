Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний

Президент и председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф в рамках участия в форуме инновационных финансовых технологий Finopolis заявил, что антироссийские санкции стали драйвером для развития отечественных организаций. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Греф спрогнозировал позитивный финансовый результат Сбербанка во второй половине года

По словам экономиста, под действием санкций бизнесменам приходится рассчитывать только на себя, поэтому они сами ищут возможности для дальнейшего развития.

Греф заявил, что оптимистами предпринимателей заставляют быть сложившиеся обстоятельства, в противном случае можно попасть на свалку истории. Он подчеркнул, что для любого предпринимателя и менеджера оптимизм — одно из важнейших профессиональных качеств.

Также руководитель Сбербанка добавил, что «Сбер» почти не чувствовал международную конкуренцию на отечественном финансовом рынке.

Ранее Герман Греф заявил, что чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СанкцииСбербанкГерман Греф
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