Греф назвал антироссийские санкции стимулом для развития отечественных компаний

По словам экономиста, под действием санкций бизнесменам приходится рассчитывать только на себя, поэтому они сами ищут возможности для дальнейшего развития.

Греф заявил, что оптимистами предпринимателей заставляют быть сложившиеся обстоятельства, в противном случае можно попасть на свалку истории. Он подчеркнул, что для любого предпринимателя и менеджера оптимизм — одно из важнейших профессиональных качеств.

Также руководитель Сбербанка добавил, что «Сбер» почти не чувствовал международную конкуренцию на отечественном финансовом рынке.

Ранее Герман Греф заявил, что чистая прибыль «Сбера» с начала года превысила 50 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

