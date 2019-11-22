Греф рассказал о росте долговой нагрузки россиян

Меры Банка России по ограничению предельно допустимой долговой нагрузки (ПДН) могут вызвать удорожание кредитов. Об этом в интервью Forbes заявил глава Сбербанка Герман Греф. При этом он отметил, что, несмотря на это, введение ПДН может «в какой-то степени» охладить рынок.

Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям сообщать заемщикам о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.