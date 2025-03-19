Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики ЦБ РФ
19 марта 202505:01
Глава Сбербанка Герман Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики Центробанка России, сообщает РИА Новости.
«Будет, конечно, когда — не знаю», — заявил банкир.
Регулятор намерен оценить целесообразность изменения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 21 марта.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru