Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил разворот денежно-кредитной политики Центробанка России, сообщает РИА Новости.

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«Будет, конечно, когда — не знаю», — заявил банкир.

Регулятор намерен оценить целесообразность изменения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 21 марта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что действующий уровень ключевой ставки в размере 21% сейчас необходим для обуздания инфляции и доведения её до целевого показателя в 4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СбербанкЦентробанкГерман Греф

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