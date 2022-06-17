Греф назвал срок возвращения российской экономики к уровню 2021 года

«Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно 10 лет», — цитирует Грефа ТАСС.

При этом глава Сбербанка отметил, что экономика страны продемонстрировала гибкость в новых условиях: никто не ожидал, что «перестройка и подстройка под новую ситуацию» будут происходить в таком темпе.

