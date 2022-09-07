Греф спрогнозировал позитивный финансовый результат Сбербанка во второй половине года

По итогам первого полугодия отечественные финансовые организации потеряли 1,5 трлн рублей. Греф указал, что ожидает более «позитивного» результата во втором полугодии. По словам главы Сбербанка, организация уже не использует регуляторные послабления Центробанка, а также почти завершила формирование резервов.

«Во второй половине года мы вышли на прибыльный трек, фактически полностью сформировали необходимые резервы. Хороший знак заключается в том, что мы перестали использовать послабления и льготы ЦБ... Можно считать, что ситуация стабилизировалась, мы пережили сложные времена»,— цитирует Грефа ТАСС.

