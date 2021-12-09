Греф: Наступать на те же самые грабли не очень приятно

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится повторять старые ошибки. Об этом он рассказал во время прямой линии с сотрудниками компании.

Он также добавил, что не приемлет ошибок, которые могут нанести непоправимый урон. По словам Грефа, «наступать на те же самые грабли не очень приятно».