Греф: Наступать на те же самые грабли не очень приятно

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится повторять старые ошибки. Об этом он рассказал во время прямой линии с сотрудниками компании.

Он также добавил, что не приемлет ошибок, которые могут нанести непоправимый урон. По словам Грефа, «наступать на те же самые грабли не очень приятно».

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При этом глава Сбербанка считает, что другие виды ошибок приемлемы. Он посоветовал сотрудникам компании всегда быть к ним готовыми и не расстраиваться, если сделал что-то неправильно.

Ранее Герман Греф заявлял, что не сможет простить работнику неуважительное поведение, в результате которого клиент отказался от услуг.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЭкономикаГерман ГрефСбербанк
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