Греф: Наступать на те же самые грабли не очень приятно
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что боится повторять старые ошибки. Об этом он рассказал во время прямой линии с сотрудниками компании.
Он также добавил, что не приемлет ошибок, которые могут нанести непоправимый урон. По словам Грефа, «наступать на те же самые грабли не очень приятно».
При этом глава Сбербанка считает, что другие виды ошибок приемлемы. Он посоветовал сотрудникам компании всегда быть к ним готовыми и не расстраиваться, если сделал что-то неправильно.
Ранее Герман Греф заявлял, что не сможет простить работнику неуважительное поведение, в результате которого клиент отказался от услуг.
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