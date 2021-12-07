Греф назвал «чушью» информацию о новых санкциях США
Председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф назвал «небылицами» и «чушью несусветной» информацию СМИ о готовящихся новых санкциях в отношении России.
По его словам, ограничить конвертацию рубля просто невозможно, передает ТАСС.
Во вторник, 7 декабря, запланирован разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи. Как ожидается, американский лидер может обозначить российскому коллеге варианты антироссийских санкций, которые, по данным СМИ, Запад рассматривает, чтобы защитить Украину от «российского вторжения». Источники CNN и Bloomberg в числе вероятных мер называют ограничения против российских энергетических компаний, по сделкам с суверенным долгом, конвертации рублей в доллары и евро, а также для инвесторов. «Крайней мерой» будет отключение России от системы международных платежей SWIFT.
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