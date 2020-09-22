Греф допустил снижение ключевой ставки Центробанка
Центробанк может снова снизить ключевую ставку, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью «Москва-24».
«Мы видим потенциал еще небольшой (для снижения ставки – прим. НСН), туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально», — сказал он.
Ранее Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента.
Как сообщила пресс-служба регулятора, в последние месяцы инфляция была несколько выше прогнозов, повышенными оставались и инфляционные ожидания населения и предприятий.
Центробанк рассчитывает на уровень годовой инфляции в 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.
В Банке России добавили, что оценят целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.
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