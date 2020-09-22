Греф допустил снижение ключевой ставки Центробанка

Ранее Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в последние месяцы инфляция была несколько выше прогнозов, повышенными оставались и инфляционные ожидания населения и предприятий.

Центробанк рассчитывает на уровень годовой инфляции в 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.

В Банке России добавили, что оценят целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

