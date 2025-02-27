Греф допустил, что антироссийские санкции могут ужесточить

Санкции против России не отменят, их могут даже ужесточить, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил во время звонка с инвесторами и аналитиками после публикации финансовой отчетности.

«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат», - отметил Греф.

По словам главы Сбербанка, если ограничения все же отменят, все произошедшее сверх этого станет «счастливым бонусом».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСбербанкГерман Греф

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