Греф допустил, что антироссийские санкции могут ужесточить
Санкции против России не отменят, их могут даже ужесточить, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил во время звонка с инвесторами и аналитиками после публикации финансовой отчетности.
«Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат», - отметил Греф.
По словам главы Сбербанка, если ограничения все же отменят, все произошедшее сверх этого станет «счастливым бонусом».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Самокатчик избил пенсионера из-за замечания в Калуге
- ВС РФ освободили поселок Никольский в Курской области
- Бенавидес станет следующим соперником Бивола
- Украинским артистам и журналистам запретят выезжать за рубеж
- Пассажирский поезд сбил фуру на перегоне в Подмосковье
- Песков: Никто не ожидает быстрого и легкого разрешения конфликта в Украине
- Мужчина бросил взрывчатку на крыльцо здания правительства Самарской области
- Растерзавших ребенка в Сочи хаски усыпили
- Песков: РФ не пугают планы США по повышению пошлин
- СМИ: Пострадавшая в ДТП с Буйновым заявила, что певец пытался скрыться
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru