Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса

По его словам, банки других стран не готовы к тому уровню технологического внедрения.

«И это не самоуверенное заявление», - подчеркнул глава Сбера.

Он также добавил, что российские кредитные учреждения испугаются только в одном случае — если Илон Маск привезет конкурентов с Марса.

Ранее Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

