Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса
27 февраля 202517:54
Банки России не опасаются возвращения на российский рынок кредитования западных конкурентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК.
По его словам, банки других стран не готовы к тому уровню технологического внедрения.
«И это не самоуверенное заявление», - подчеркнул глава Сбера.
Он также добавил, что российские кредитные учреждения испугаются только в одном случае — если Илон Маск привезет конкурентов с Марса.
Ранее Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru