Греф: Банки России боятся конкурентов только с Марса

Банки России не опасаются возвращения на российский рынок кредитования западных конкурентов, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК.

Греф назвал всех блогеров неудачниками

По его словам, банки других стран не готовы к тому уровню технологического внедрения.

«И это не самоуверенное заявление», - подчеркнул глава Сбера.

Он также добавил, что российские кредитные учреждения испугаются только в одном случае — если Илон Маск привезет конкурентов с Марса.

Ранее Греф поблагодарил Apple за уход с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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