В России предсказали снижение цен на говядину через 4-5 лет

На снижение роста стоимости мяса крупного рогатого скота и возврат ее к прежним значениям может потребоваться от четырех до пяти лет. Об этом в интервью ОТР заявил генеральный директор Национального союза производителей говядины, статс-секретарь Евразийского мясного союза Роман Костюк.

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«Если в свиноводстве продукция генерируется больше двух раз в год в связи с физиологическими особенностями животных, то в мясном скотоводстве и вообще в животноводстве с крупным рогатым скотом продукция генерируется раз в два года», — напомнил Костюк.

Он также добавил, что даже в случае принятия экстренных мер и массовой закупки крупного рогатого скота из-за рубежа процесс растянется на три-четыре года. Выходом из ситуации может быть лишь прекращения падения физического маточного поголовья, заявил гендиректор Национального союза производителей говядины.

Ранее стало известно, что отпускная цена говядины в России выросла до рекордных 700 рублей за килограмм. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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