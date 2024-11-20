В России предсказали снижение цен на говядину через 4-5 лет

«Если в свиноводстве продукция генерируется больше двух раз в год в связи с физиологическими особенностями животных, то в мясном скотоводстве и вообще в животноводстве с крупным рогатым скотом продукция генерируется раз в два года», — напомнил Костюк.

Он также добавил, что даже в случае принятия экстренных мер и массовой закупки крупного рогатого скота из-за рубежа процесс растянется на три-четыре года. Выходом из ситуации может быть лишь прекращения падения физического маточного поголовья, заявил гендиректор Национального союза производителей говядины.

Ранее стало известно, что отпускная цена говядины в России выросла до рекордных 700 рублей за килограмм. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

