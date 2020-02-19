Государство сократит субсидии Муз ТВ и СТС в небольших городах

Каждый из них в 2020 году получит по 250 млн рублей. Средства пойдут на распространение сигналов в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек.

При этом на поддержку вещания в небольших городах у некоторых телеканалов, в том числе СТС, ТВ3, «Муз ТВ», госсубсидии в текущем году уменьшились, пишет «Газета.ру».

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил, что покидает Первый канал, на котором с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле». По его словам, решение ему далось нелегко, однако никакого конфликта с начальством не было.

