ГОСТ на твердые сыры впервые утвержден в России
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии впервые в стране утвердило ГОСТ на твердые виды сыров. Это подтвердил «Интерфаксу» глава Росстандарта Антон Шалаев, он принимает участие в форуме «Российский промышленник».
По словам чиновника, решение принято буквально на днях. Он отметил в связи с этим рост популярности сыра в России - в последние годы отечественных сортов данного продукта стало заметно больше. Шалаев пояснил, что введенный ГОСТ позволит российским производителям использовать собственные наработки рецептуры.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным министерства сельского хозяйства, Россия за 10 лет после введения Западом продовольственного эмбарго нарастила выпуск сыра в два раза. По итогам 2023 года показатель превысил 800 тысяч тонн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru