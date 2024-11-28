ГОСТ на твердые сыры впервые утвержден в России

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии впервые в стране утвердило ГОСТ на твердые виды сыров. Это подтвердил «Интерфаксу» глава Росстандарта Антон Шалаев, он принимает участие в форуме «Российский промышленник».

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По словам чиновника, решение принято буквально на днях. Он отметил в связи с этим рост популярности сыра в России - в последние годы отечественных сортов данного продукта стало заметно больше. Шалаев пояснил, что введенный ГОСТ позволит российским производителям использовать собственные наработки рецептуры.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным министерства сельского хозяйства, Россия за 10 лет после введения Западом продовольственного эмбарго нарастила выпуск сыра в два раза. По итогам 2023 года показатель превысил 800 тысяч тонн.

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Фото: www.gastronom.ru
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