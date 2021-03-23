Госрасходы России за 2020 год достигли рекордного уровня с начала 90-х

Расходы консолидированного бюджета России в 2020 году достигли 42,15 трлн рублей — рекордного показателя за историю страны в постсоветский период. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на оценку ведущего научного сотрудника Центра развития НИУ ВШЭ Андрея Чернявского.

Эксперт учел данные госрасходов по федеральному бюджету, регионам с муниципалитетами, а также трем внебюджетным фондам.

Отмечается, что федеральные расходы увеличились на 25% по сравнению с 2019 годом. По данным Счетной палаты, из-за дополнительных антикризисных затрат правительства страны они выросли как минимум на 2,9 трлн рублей.

При этом консолидированные бюджеты регионов увеличились на 15%. Согласно сведениям Федерального казначейства, на их рост повлияло увеличение расходов на здравоохранение.

Итоговые расширенные госрасходы РФ в прошлом году составили 42,15 трлн рублей, 54% из которых ушло на расходы федерального бюджета. Годом ранее этот показатель находился на уровне 49%.

Планка расширенных госрасходов в процентном отношении к ВВП поднялась почти на пять пунктов по сравнению со средними значениями в 2011-2019 годах, составив 39,5%, отмечает телеканал «360».

Относительные расходы бюджета постсоветской России были выше лишь в кризисном 2009 году: тогда они достигли 41,4% в процентном отношении к ВВП.

Как ожидается, начиная с текущего года госрасходы на фоне восстановления экономической активности начнут приходить в норму. Согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ, в 2021 году расходы бюджетной системы должны сократиться до 37% ВВП, в 2022-2023 годах — до 35%.

