Госкомпании России проверят на необоснованные расходы
12 июля 202210:22
Компании с государственным участием проверят на необоснованные расходы. Ревизией займется Минфин, сообщает ТАСС.
Проверка будет проводиться в рамках оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Правительственная комиссии уже одобрила ее проведение.
Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, допущенным в результате санкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru