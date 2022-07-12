Госкомпании России проверят на необоснованные расходы

Компании с государственным участием проверят на необоснованные расходы. Ревизией займется Минфин, сообщает ТАСС.

Проверка будет проводиться в рамках оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов. Правительственная комиссии уже одобрила ее проведение.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, допущенным в результате санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроверкиГоскорпорацииМинфин РФ
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