Эксперт ТПП: Решение об отмене штрафов подрядчикам госкомпаний поможет бизнесу

Правительство России своевременно приняло решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, допущенным в результате санкций. Об этом рассказал председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.

«На мой взгляд, Правительством РФ очень своевременно принято решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, если они допущены в результате санкций. На данный момент все бизнес-сообщество, и в частности малый и средний бизнес существуют в форс-мажорных реалиях и это нельзя не учитывать планируя дальнейшую работу. Результатом таких решений будет то, что сами подрядчики будут стремиться выполнить заказ», - объяснил он.

Гамза также предложил дополнить решение о государственных гарантиях своевременной оплаты исполненных контрактов. По его мнению, это позитивно отразится на стабилизации экономики.

