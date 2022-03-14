Эксперт ТПП: Решение об отмене штрафов подрядчикам госкомпаний поможет бизнесу
Правительство России своевременно приняло решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, допущенным в результате санкций. Об этом рассказал председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.
«На мой взгляд, Правительством РФ очень своевременно принято решение об отмене подрядчикам госкомпаний штрафов при нарушении обязательств по контрактам, если они допущены в результате санкций. На данный момент все бизнес-сообщество, и в частности малый и средний бизнес существуют в форс-мажорных реалиях и это нельзя не учитывать планируя дальнейшую работу. Результатом таких решений будет то, что сами подрядчики будут стремиться выполнить заказ», - объяснил он.
Гамза также предложил дополнить решение о государственных гарантиях своевременной оплаты исполненных контрактов. По его мнению, это позитивно отразится на стабилизации экономики.
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