Госдума запретила расплачиваться криптовалютой

Госдума приняла закон, который разрешит с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами, но запретит криптовалюты как средство платежа в России.

Под ЦФА понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.