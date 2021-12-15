Госдума запретила прибрежный и промышленный вылов китов и дельфинов
Госдума приняла закон, который запрещает промышленный и прибрежный вылов дельфинов, китов и морских свиней.
Так, принятие закона позволит сберечь животных от хищнического истребления. Кроме того, властям разрешается ограничивать рыболовство в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.
Ранее в пресс-центре «НСН» первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о штрафах за жестокое обращение с животными.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС
- Московские врачи рассказали о состоянии раненного ножом курьера
- ФСБ изъяла крупную партию наркотиков в Крыму
- Лидерам протестных акций в Ингушетии дали от 7,5 до 9 лет колонии
- Завершились переговоры Путина и Си Цзиньпина
- СМИ: Ведущие страны Евросоюза выступают против новых антироссийских санкций
- Мурашко: механизм выдачи сертификатов по антителам прорабатывается
- ВЦИОМ: Россияне назвали главными авторитетами Путина, Шойгу и Лаврова
- Путин и Си Цзиньпин выразили надежду на личную встречу
- В ЦИК захотели расширить дистанционное голосование в регионах в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru