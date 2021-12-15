Госдума запретила прибрежный и промышленный вылов китов и дельфинов

Госдума приняла закон, который запрещает промышленный и прибрежный вылов дельфинов, китов и морских свиней.

Так, принятие закона позволит сберечь животных от хищнического истребления. Кроме того, властям разрешается ограничивать рыболовство в исключительной экономической зоне РФ, включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов.

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Ранее в пресс-центре «НСН» первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о штрафах за жестокое обращение с животными.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ДельфинГосдумаРоссия
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