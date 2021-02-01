Госдума утвердила дефицитный бюджет России на 2021-2023 годы
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете России на 2021–2023 годы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Главный финансовый документ страны предусматривает рост доходов с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и до 22,263 триллиона в 2023 году. Вырастут и расходы: с 21,52 триллиона рублей до 21,884 триллиона и 23,671 триллиона, соответственно.
Дефицит ВВП в 2021 году составит 2,4%, в 2022 году - 1%, в 2023 году - 1,1%.
Расходы на ЖКХ в течение трёх лет вырастут с 322,5 миллиардов рублей до 424,5 миллиардов рублей. На образование и здравоохранение будет выделяться на менее одного триллиона рублей в год, на социальную политику - не менее 5,6 триллиона рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «к бюджету поступило 876 поправок от депутатов, сенаторов и правительства, из которых приняли 669». «Пандемия принесла кризис в экономике и наша страна его преодолевает не за счёт народа, как это было и в 90-е»», - подчеркнул спикер.
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