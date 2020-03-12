Госдума разрешила правительству выкупить акции Сбербанка
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект о покупке российским правительством у Центробанка акций Сбербанка. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, сообщает RT.
Центробанку принадлежит 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, что соответствует 50% плюс одна акция в уставном капитале.
Принятый законопроект предполагает, что Минфин выкупит весь пакет этот акций за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по средневзвешенной цене.
В пояснении законопроекту подчеркивалось, что проект направлен на то, чтобы избежать «потенциальную проблему конфликта интересов ЦБ при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа».
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