Госдума разрешила не взимать курортный сбор

Эксперимент по взиманию курортного сбора проходит с 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в 2020 году его собирались ввести в Крыму. Размер сбора ограничен суммой в 100 рублей с человека за сутки проживания в гостинице.

На планы туристов в этом году может повлиять ситуация с коронавирусом. В Ростуризме, однако, рассчитывают, что к лету эпидемиологическая ситуация нормализуется: там полагают, что летний туристический сезон внутри России с высокой долей вероятности состоится.

