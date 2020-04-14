Госдума разрешила не взимать курортный сбор
Депутаты Госдумы приняли закон, наделяющий региональные власти правом приостанавливать взимание курортного сбора на определённый срок, сообщает «Интерфакс». Соответствующая инициатива была предложена на фоне тяжёлой экономической ситуации. Предполагается, что срок прекращения сбора будут устанавливать по обстоятельствам.
Эксперимент по взиманию курортного сбора проходит с 2018 года в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в 2020 году его собирались ввести в Крыму. Размер сбора ограничен суммой в 100 рублей с человека за сутки проживания в гостинице.
На планы туристов в этом году может повлиять ситуация с коронавирусом. В Ростуризме, однако, рассчитывают, что к лету эпидемиологическая ситуация нормализуется: там полагают, что летний туристический сезон внутри России с высокой долей вероятности состоится.
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