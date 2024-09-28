Профсоюз учителей недоволен окладами ниже МРОТ
Профсоюз работников системы образования «Учитель» заявил о намерении обратиться в Рособрнадзор из‑за окладов ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает газета «Коммерсант».
Так, поводом для обращения в Рособрнадзор стал иск учительницы, которая сообщила, что ее зарплата превышала МРОТ только с учетом доплат за проверку письменных работ, классное руководство и проведение внеклассных занятий.
По данным представителей профсоюза, в 2023 году оклад учителей был выше МРОТ лишь в 10 регионах России.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ с 2025 года будет увеличен более чем на 16,5%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru