Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Депутаты Госдума приняли закон о внедрении в России цифрового рубля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаРоссияКриптовалютаЦифровизацияРубль

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