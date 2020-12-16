Госдума приняла закон о расчёте МРОТ исходя из медианного дохода

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, с 1 января 2021 года при расчёте МРОТ и прожиточного минимума откажутся от потребительской корзины и станут учитывать медианный доход, когда половина работающих получает больше этой суммы, а половина - меньше.

МРОТ будет равен 42% от медианной заработной платы и в 2021 году составит 12 792 рубля, что на 5,5% больше, чем в настоящее время (12 130 рублей). Прожиточный минимум в России составит 11 653 рубля (+3,7%).

В принятом законопроекте говорится, что прожиточный минимум трудоспособного населения РФ будет равен 109% от федерального, прожиточный минимум пенсионеров - 86%, детей - 97%. Документ предусматривает возможность пересмотра методики расчёта МРОТ и прожиточного минимума раз в пять лет.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал новую методику расчёта и призвал поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей, отметив, что учёт медианной зарплаты законсервирует в РФ «чудовищный уровень бедности ещё на пять лет».

