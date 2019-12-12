Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Государственная дума в четверг, 12 декабря, приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Как пишет РИА Новости, с 1 января 2020 года он составит 12 тысяч 130 рублей в месяц – а это 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года.

Отмечается, что принятие закона обеспечит повышение заработной платы более трёх миллионов работников. Половина этих людей трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, подчёркивает РИА ФАН.