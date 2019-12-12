Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Государственная дума в четверг, 12 декабря, приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей. Как пишет РИА Новости, с 1 января 2020 года он составит 12 тысяч 130 рублей в месяц – а это 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года.
Отмечается, что принятие закона обеспечит повышение заработной платы более трёх миллионов работников. Половина этих людей трудятся в государственных и муниципальных учреждениях, подчёркивает РИА ФАН.
В свою очередь, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил НСН, что повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты, тем более, что некоторые работодатели и сейчас платят сотрудникам меньше ставки.
Напомним, показатель минимального размера оплаты труда влияет на размеры пособий по безработице, налогов, а также различных социальных выплат. Согласно законодательству, регионы имеют право устанавливать более высокий МРОТ.
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