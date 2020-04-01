Госдума приняла закон о кредитных каникулах в условиях коронавируса

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит пострадавшим из-за коронавируса заемщикам обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев.

Ране президент РФ Владимир Путин предложил давать кредитную отсрочку на полгода для тех граждан, чей доход за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, сообщает «Свободная пресса».

Согласно процедуре, заемщик должен будет позвонить или написать в банк, чтобы получить отсрочку по платежу до октября 2020 года.