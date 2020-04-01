Госдума приняла закон о кредитных каникулах в условиях коронавируса
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволит пострадавшим из-за коронавируса заемщикам обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев.
Ране президент РФ Владимир Путин предложил давать кредитную отсрочку на полгода для тех граждан, чей доход за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более, сообщает «Свободная пресса».
Согласно процедуре, заемщик должен будет позвонить или написать в банк, чтобы получить отсрочку по платежу до октября 2020 года.
Закон распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН рассказал, стоит ли ждать каникул клиентам российских банков.
«Банки пойдут на такие меры в результате двусторонних переговоров с клиентами. Не думаю, что делать это поголовно – оптимальный способ. Если власти сверху прикажут, банки будут думать, в какой форме и за чей счет. Потому что кто приказывает, тот и платить должен», - сказал Тосунян.
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