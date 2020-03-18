Кредитные каникулы россиянам дадут, но не всем
Президент Ассоциации российских банков в интервью НСН рассказал, кому стоит ждать кредитных каникул.
Из-за пандемии коронавируса во многих странах клиентам банков предлагают кредитные каникулы - отсрочки по выплате кредитов. Их уже ввели в Великобритании, Швеции, Казахстане и Армении, отсрочку по выплате задолженности пообещал украинцам лидер страны Владимир Зеленский.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН рассказал, стоит ли ждать каникул клиентам российских банков.
«Банки пойдут на такие меры в результате двусторонних переговоров с клиентами. Не думаю, что делать это поголовно – оптимальный способ. Если власти сверху прикажут, банки будут думать, в какой форме и за чей счет. Потому что кто приказывает, тот и платить должен. А если речь идет о добром пожелании партнеров – потому что клиенты – это партнеры банков, и банки заинтересованы поддерживать с ними нормальные отношения. И во-вторых, не губить их бизнес. Поэтому, думаю, они пойдут на этим меры. Под всеобъемлющие каникулы трудно будет подвести базу, чтобы на этом не спекулировали те, кто ни от чего не пострадал», - объяснил банкир.
Он подчеркнул обоснованность ожидания отсрочки. «Некоторые сейчас не могут выйти из дому. Как сделать, чтобы задержка на две недели не испортила им кредитную историю? Конечно, банки в этом случае должны понять, что человек оказался в режиме карантина, поэтому он не может платить, физически не может – не у всех есть дистанционная форма обслуживания. Это дает основание, чтобы были двухнедельные или месячные каникулы. И чтобы кредитную историю не испортил. Любое фактическое нарушение режима оплаты отражается на кредитной истории», - пояснил Тосунян.
При этом крупные российские банки вряд начнут предоставлять кредитные каникулы первыми. «Сомневаюсь, что первыми на это пойдут крупные банки. На такие шаги прежде всего идут банки среднего и меньшего масштаба, они более клиентоориентированные», - добавил собеседник НСН.
Ранее Гарегин Тосунян объяснил НСН, почему повышение ипотечных ставок в таких экономических условиях неизбежно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News