Кредитные каникулы россиянам дадут, но не всем

Из-за пандемии коронавируса во многих странах клиентам банков предлагают кредитные каникулы - отсрочки по выплате кредитов. Их уже ввели в Великобритании, Швеции, Казахстане и Армении, отсрочку по выплате задолженности пообещал украинцам лидер страны Владимир Зеленский.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН рассказал, стоит ли ждать каникул клиентам российских банков.

«Банки пойдут на такие меры в результате двусторонних переговоров с клиентами. Не думаю, что делать это поголовно – оптимальный способ. Если власти сверху прикажут, банки будут думать, в какой форме и за чей счет. Потому что кто приказывает, тот и платить должен. А если речь идет о добром пожелании партнеров – потому что клиенты – это партнеры банков, и банки заинтересованы поддерживать с ними нормальные отношения. И во-вторых, не губить их бизнес. Поэтому, думаю, они пойдут на этим меры. Под всеобъемлющие каникулы трудно будет подвести базу, чтобы на этом не спекулировали те, кто ни от чего не пострадал», - объяснил банкир.