Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Как отмечает RT, доходы бюджета в следующем году утверждены на уровне 20,38 трлн рублей, 21,25 трлн — в 2021 году и в 2022-ом 22,06 трлн.

Предполагается, что расходы в абсолютном выражении будут увеличиваться и составят 19,5 трлн, 20,63 трлн и 21,76 трлн рублей соответственно.

Профицит, таким образом, будет 876 млрд, 613 млрд и 295 млрд рублей.

При этом отмечается, что будут увеличены ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.