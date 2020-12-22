Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании цен на продукты

В настоящее время правительство может устанавливать предельные розничные цены на продукты на срок до 90 дней в тех регионах, где их цена за месяц выросла на 30% и выше.

Теперь же предполагается исключить порог в 30% - правительство само определит, когда начать регулировать цены. Предполагается, что это позволит более оперативно реагировать на повышение цен.

Экономист Борис Пивовар в беседе с РИА ФАН предупредил о негативных последствиях введения карточного режима для малоимущих.

