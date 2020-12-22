Госдума приняла во втором чтении проект о регулировании цен на продукты

Госдума одобрила во втором чтении проект закона, дающий правительству право регулировать цены на социально значимые продукты питания.

Третье чтение законопроекта состоится в среду, 23 декабря.

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В настоящее время правительство может устанавливать предельные розничные цены на продукты на срок до 90 дней в тех регионах, где их цена за месяц выросла на 30% и выше.

Теперь же предполагается исключить порог в 30% - правительство само определит, когда начать регулировать цены. Предполагается, что это позволит более оперативно реагировать на повышение цен.

Экономист Борис Пивовар в беседе с РИА ФАН предупредил о негативных последствиях введения карточного режима для малоимущих.

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ФОТО: pixabay.com
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