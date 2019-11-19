Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, ключевые поправки касаются поддержки регионов. По его словам, решается ряд вопросов, которые должны будут улучшить качество жизни россиян.

В частности, планируется, что доходы в 2020 году составят 20,38 трлн рублей, расходы — 19,5 трлн рублей. Бюджетный профицит в следующем году составит 876 млрд рублей, а к 2022 году снизится до 295 млрд рублей.