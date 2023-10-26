Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, доходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 35,065 трлн рублей, в 2025 году — 33,552 трлн рублей, в 2026 году — 34,051 трлн рублей.
Расходы бюджета в 2024 году составят 36,66 трлн рублей, в 2025 году — 34,382 трлн рублей, в 2026 году — 35,587 трлн рублей.
Отмечается, что проект поддержали 320 депутатов, против проголосовали 80 парламентариев. Второе чтение запланировано на 15 ноября.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов представил в Совете Федерации проект федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Он отметил, что расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год, в целом дефицит бюджета останется на безопасном уровне и не превысит 1% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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