Минфин: дефицит бюджета РФ за девять месяцев составил 1,7 трлн рублей
Министерство финансов России оценило дефицит федерального бюджета в январе - сентябре 2023 года в 1,7 триллиона рублей. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
За девять месяцев 2023 года доходы федерального бюджета составили 19,7 триллиона рублей. Это соответствует показателю за аналогичный период 2022-го.
Расходы составили 21,4 триллиона. Показатель прошлого года превышен на 9,7%, уточнил Минфин.
Правительство РФ 29 сентября внесло в Госдуму проект бюджета на 2024-2026 годы. Расходы в следующем году ожидаются на уровне 36,6 триллиона рублей, доходы - 35 триллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru