Госдума приняла изменения в федеральный бюджет на 2025 год

В частности, доходы были уменьшены с 40,296 трлн до 38,5 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы ожидаются на уровне 42,298 трлн рублей (дефицит 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП).

Также были скорректирован прогноз по цене на нефть в 2025 году - с 69,7 доллара до 56 доллара за баррель. Прогнозируемый курс доллара уменьшился с 96,5 рубля до 94,3 рубля, а уровень инфляции вырос с 4,5% до 7,6%.

Отмечается, что принятые поправки касаются только бюджета на 2025 год, показатели плановых 2026 и 2027 годов не меняются.

Ранее в Минфине РФ заявили, что, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев 2025 года составил 3,39 трлн рублей, сообщает RT.

