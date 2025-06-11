Госдума приняла изменения в федеральный бюджет на 2025 год
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, вносящий изменения в показатели федерального бюджета на 2025 год.
В частности, доходы были уменьшены с 40,296 трлн до 38,5 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы ожидаются на уровне 42,298 трлн рублей (дефицит 3,8 трлн рублей или 1,7% ВВП).
Также были скорректирован прогноз по цене на нефть в 2025 году - с 69,7 доллара до 56 доллара за баррель. Прогнозируемый курс доллара уменьшился с 96,5 рубля до 94,3 рубля, а уровень инфляции вырос с 4,5% до 7,6%.
Отмечается, что принятые поправки касаются только бюджета на 2025 год, показатели плановых 2026 и 2027 годов не меняются.
Ранее в Минфине РФ заявили, что, по предварительной оценке, дефицит федерального бюджета за первые пять месяцев 2025 года составил 3,39 трлн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru