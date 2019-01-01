Госдума предложила приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ

В России предлагают приравнять оклад, который составляет базовую часть зарплаты учителей, к МРОТ. Как отмечает ТАСС, соответствующее предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

При этом парламентарий подчеркнул, что, исходя из этого базового оклада, должны будут начисляться дополнительные и компенсационные выплаты к зарплате. Также Чернышов отметил, что основной оклад должен быть равным для всех российских субъектов, пишет RT. Автор инициативы подчёркивает, что это нововведение станет полезным и для молодых специалистов, которые приходят в школу сразу после окончания вуза.

Добавим, в настоящий момент в каждом регионе методика высчитывания базового оклада учителя разная. Именно поэтому в ряде случаев некоторые педагоги получают значительно меньше.

Между тем, МРОТ в России с 1 января составляет 11 280 рублей.

Ранее в пресс-центре НСН эксперт «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), директор фонда «Национальные ресурсы образования» Татьяна Половкова объяснила, что требуется для того, чтобы обеспечить учителям достойную заработную плату.

