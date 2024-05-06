Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица до 2 млн рублей

Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица до 2 млн рублей, документ принят во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы.

На текущий момент пороговое значение для банкротства предприятий составляет около 300 тысяч рублей.

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Отмечается, что в первые месяцы 2024 года число юридических лиц, признанных банкротами, увеличилось почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, в январе 2024 года банкротство признала 571 компания, в феврале показатель достиг 771. Годом ранее за 2 месяца было зафиксировано всего 842 подобных случая.

Число банкротств физлиц в 2023 году выросло на 20%, рассказал ранее управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. По его словам, банкротством физлиц в основном пользуются сами граждане, у которых «в принципе активов не так много», это инструмент для списания долгов перед кредитными организациями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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