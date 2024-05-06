Госдума повысила порог для возбуждения дела о банкротстве юрлица до 2 млн рублей, документ принят во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте Госдумы.

На текущий момент пороговое значение для банкротства предприятий составляет около 300 тысяч рублей.