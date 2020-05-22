Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о неотложных мерах поддержки экономики Российской Федерации в период пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Закон, в частности, разрешает автоматическое продление аккредитации организаций в области охраны труда, предоставляет ряд разрешений в туристической отрасли, продлевает действие разрешения для услуг такси.

Закон также предусматривает, что правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при активации режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. В частности, отечественным туроператорам, транспортным компаниям и гостиницам разрешено выдавать туристам и пассажирам ваучеры вместо возврата денег.

В связи с пандемией коронавируса правительство России получит право изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператоров в сфере выездного туризма в фонд персональной ответственности туроператора и уменьшать величину взноса.

Закон повышает в 2 раза размер пособия на детей до 1,5 года с 3375 рублей до 6752 рублей. Увеличивается также максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в декрете: с 6000 рублей до 13504 рублей.

Документ также даёт кабинету министров право устанавливать исключения для финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству, менять сроки аккредитации удостоверяющих центров, вводить судебную рассрочку для должников. Правительству также разрешено устанавливать особые правила проведения государственной итоговой аттестации и оказания медицинской помощи при угрозе распространения заболевания.

