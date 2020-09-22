Госдума одобрила повышение НДПИ на металлы и удобрения
Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения, сообщает «Инферфакс».
Согласно документу, повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года. В результате бюджет страны дополнительно будет получать порядка 56 млрд рублей в год.
Ранее политолог Николай Сапронов высказал мнение, что увеличение налогового бремени происходит на фоне объективных макроэкономических показателей.
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