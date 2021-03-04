В Госдуме заявили, что налоговая амнистия не должна быть всеобщей и повальной

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову предложения по новым мерам поддержки российского бизнеса, пострадавшего от COVID-19. К примеру, по налоговой амнистии для ряда компаний. Так, в частности, он призвал признать безнадежной к взысканию задолженность по налогам и взносам на 1 февраля 2021 года для компаний с оборотом до 2 миллиардов рублей, чья выручка в 2020 году снизилась более чем на 30% по сравнению с 2019-ым.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что налоговая амнистия должна быть избирательной.

«Налоговая амнистия и каникулы не должны быть всеобщими и повальными. Я считаю, что нужно выделить драйверов развития экономики и им предоставить эту возможность. А что правительство выберет в качестве этих самых драйверов зависит от интеллектуального уровня нашего правительства. Если сделать ими электронную промышленность, то это было бы неплохо», - отметил Калашников.

А ранее в ходе онлайн пресс-конференции на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?» Сергей Калашников рассказал, что, по его мнению, является истиной причиной спада в экономике РФ.

