Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей
Государственный долг РФ в первом квартале 2021 года составил 19,7 триллиона рублей. Данные приводятся в аналитической записке Счетной палаты.
В документе отмечается, что сумма госдолга увеличилась на 741 290, 4 миллиона рублей, что составляет 3,9 процента, пишет Ura ru.
При этом внутренний долг вырос на 683 миллиарда рублей, что в процентах составило 4,6, а внешний долг снизился на 598,3 миллиона долларов. В рублях внешний долг увеличился на 58,3 миллиарда рублей, достиг 4,247 триллиона рублей, сообщает ТК «360».
Ранее сообщалось, что российские вложения в государственные облигации США сократились на 1,8 миллиарда долларов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru