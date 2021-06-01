Госдолг России приблизился к 20 триллионам рублей

При этом внутренний долг вырос на 683 миллиарда рублей, что в процентах составило 4,6, а внешний долг снизился на 598,3 миллиона долларов. В рублях внешний долг увеличился на 58,3 миллиарда рублей, достиг 4,247 триллиона рублей, сообщает ТК «360».

Ранее сообщалось, что российские вложения в государственные облигации США сократились на 1,8 миллиарда долларов.

