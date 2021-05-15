Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд рублей
Белоруссия разместит в России облигации на сумму до 100 млрд в российской валюте. Соответствующий указ президента республики Александра Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Эта мера призвана рефинансировать внешний государственный долг Белоруссии.
Согласно президентскому указу, правительству республики в 2021-2023 годах поручено привлечь внешние государственные займы путем эмиссии на территории РФ «государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней».
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