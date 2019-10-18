Госдолг Москвы сократился в 10 раз с 2011 года

Российская столица сохраняет статус региона с высоким показателем долговой устойчивости. Об этом рассказала министр правительства Москвы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. Такую характеристику она дала, выступая на совместном заседании комиссий Мосгордумы, посвященного подготовке к первому чтению проекта бюджета на будущий год и плановый период до 2022 года включительно.

Как подчеркнула Зяббарова, с 2011 года московские власти проводят очень жесткую политику по уменьшению величины государственного долга. За это время он сократился в 10 раз. В проекте бюджета заложено погашение госдолга в 2022 году согласно графику.

Доходы бюджета Москвы в 2020 году должны составить 2 триллиона и почти 799 миллиардов рублей, в 2021 году - 3 триллиона 64 миллиарда с небольшим, в 2022 году – немного более 3 триллионов 356 миллиардов.

