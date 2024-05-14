Госдеп: Запрет США на импорт урана из России будет действовать до 2028 года

Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил госдеп.

Американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом. Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.