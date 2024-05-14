Госдеп: Запрет США на импорт урана из России будет действовать до 2028 года
Запрет США на импорт урана из РФ начинает действовать с 12 августа и распространяется до 1 января 2028 года, сообщил госдеп.
Американский лидер Джо Байден подписал принятый ранее в Конгрессе закон о запрете на импорт урана из России, сообщает Белый дом. Документ запрещает импорт не облученного, низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием.
При этом в Минэнерго США заявили, что для замены импорта урана из России потребуется три-четыре года.
Отмечается, что у США есть ряд партнеров и союзников, которые при необходимости окажут помощь в вопросе снижения зависимости от импорта обогащенного урана из РФ. К числу таких партнеров относят сегодня Францию, Японию и Канаду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru