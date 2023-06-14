Город предложил инвесторам коммерческое помещение в Марьиной роще

Город выставил на открытый аукцион по продаже нежилое помещение в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Помещение находится в районе Марьина роща, его площадь составляет 266 квадратных метров. Объект подключен ко всем инженерным коммуникациям, у него есть отдельный вход и витринное остекление.

Помещение расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Советской Армии в пешей доступности от станции метро «Достоевская», рядом с остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, Екатерининским парком, центральным музеем Вооруженных сил и театром Российской Армии.

К участию в аукционе приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Заявочная кампания продлится до 26 июня, онлайн-торги пройдут 5 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Победитель сможет использовать помещение по своему усмотрению.

