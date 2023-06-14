Город предложил инвесторам коммерческое помещение в Марьиной роще
Город выставил на открытый аукцион по продаже нежилое помещение в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Помещение находится в районе Марьина роща, его площадь составляет 266 квадратных метров. Объект подключен ко всем инженерным коммуникациям, у него есть отдельный вход и витринное остекление.
Помещение расположено на первом этаже девятиэтажного жилого дома на улице Советской Армии в пешей доступности от станции метро «Достоевская», рядом с остановками общественного транспорта, образовательными и медицинскими учреждениями, Екатерининским парком, центральным музеем Вооруженных сил и театром Российской Армии.
К участию в аукционе приглашаются представители малого и среднего бизнеса. Заявочная кампания продлится до 26 июня, онлайн-торги пройдут 5 июля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Победитель сможет использовать помещение по своему усмотрению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гуманитарной помощи
- Трамп: Байден получил взятку от украинской компании
- Американские астронавты могли заразить Землю лунными микробами
- Российские войска уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие Белгородскую область
- В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену
- Трамп прокомментировал новые обвинения
- Сбербанк: мошенники стали чаще отправлять россиянам поддельные документы
- Французский журналист заявил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя
- СМИ: наемники ВСУ захватили дорогие особняки в Херсоне
- Стало известно о взрывах в Одессе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru