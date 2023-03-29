Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысил прожиточный минимум (ПМ) способного гражданина на 3,7%, сообщает РИА Новости.
В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства она отметила, что решение об индексации МРОТ с 1 декабря 2024 года сделает эту разницу ещё больше.
«Решение о повышении... обеспечит ориентировочно превышение МРОТ над прожиточным минимумом на 17,1%», - уточнила Голикова.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18%, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru