Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысил прожиточный минимум (ПМ) способного гражданина на 3,7%, сообщает РИА Новости.

Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства она отметила, что решение об индексации МРОТ с 1 декабря 2024 года сделает эту разницу ещё больше.

«Решение о повышении... обеспечит ориентировочно превышение МРОТ над прожиточным минимумом на 17,1%», - уточнила Голикова.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18%, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:РоссияПрожиточный МинимумМРОТТатьяна Голикова

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