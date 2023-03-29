Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума

В ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства она отметила, что решение об индексации МРОТ с 1 декабря 2024 года сделает эту разницу ещё больше.

«Решение о повышении... обеспечит ориентировочно превышение МРОТ над прожиточным минимумом на 17,1%», - уточнила Голикова.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет проиндексирован на 18%, пишут «Известия».

