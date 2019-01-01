Голикова рассказала, во сколько экономике обошлись больничные россиян
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить. Как пишет «Интерфакс», об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что эта сумма эквивалентна нескольким бюджетам российских регионов. Вице-премьер сделала акцент на том, что экономический рост напрямую связан с заботой о здоровье работающих граждан.
Напомним, в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России изменился порядок прохождения диспансеризации и профосмотров. По её словам, с 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно, а с 40 лет будет проводиться ежегодная диспансеризация. Скворцова добавила, что все эти мероприятия должны проходить в удобное для людей время, в том числе, по вечерам и в выходные дни, подчёркивает Ura.ru.
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