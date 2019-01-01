Голикова рассказала, во сколько экономике обошлись больничные россиян

Напомним, в апреле министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что в России изменился порядок прохождения диспансеризации и профосмотров. По её словам, с 18-летнего возраста профосмотры будут проводиться ежегодно, а с 40 лет будет проводиться ежегодная диспансеризация. Скворцова добавила, что все эти мероприятия должны проходить в удобное для людей время, в том числе, по вечерам и в выходные дни, подчёркивает Ura.ru.



