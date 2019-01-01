Поликлиникам предложили присваивать звезды по примеру отелей

В Минздраве обсуждается идея о сертификации поликлиник, работающих по принципу «Бережливых технологий». Как пишет «Российская газета», им предлагается присваивать звезды, как это принято в туристической индустрии при оценке отелей. Как пишет Ura.ru, по словам замдиректора профильного департамента Минздрава Эльмиры Вергазовой, задача брендировать медучреждения была поставлена в рамках послания президента Федеральному собранию.

Кроме того, Вергазова подчеркнула, что министерство при участии Росздравнадзора разрабатывает принципы сертификации медицинских учреждений. В качестве критериев предлагается использовать основные проблемы в организации работы поликлиник: длительное ожидание в регистратуре, невозможность дозвониться, непродуманное расположение отделений и кабинетов, отсутствие навигации и комфортных зон ожидания и другие.

Как напоминает НСН, в конце мая стало известно, что Минздрав России выпустил приказ о новых правилах обязательного медицинского страхования, которые усилят профилактическую работу поликлиник. Об этом сообщает RT.

Так, согласно документу, за два года диспансеризацию и медосмотр должны пройти все россияне, благодаря чему жителей страны распределят по группам здоровья.

При этом, если при осмотре у пациента будет выявлено хроническое заболевание и ему будет нужно постоянное наблюдение специалиста, его поместят под диспансерное наблюдение. Такому человеку придётся проходить медобследование несколько раз в год. Напоминать о необходимости осмотра будут медучреждения, а также представители страховой компании, выдавшей полис ОМС.

